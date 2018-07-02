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В Австралії заборонили використання пластикових пакетів

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 07:00
Фото: ілюстративне фото (moldova-today.com)
Фото: ілюстративне фото (moldova-today.com)

Штрафи для порушників можуть досягати 4,6 тисячі доларів США

З 1 липня в Австралії ще в двох штатах і двох масштабних мережах супермаркетів заборонили використання одноразових пластикових пакетів. Про це інформує DW.

"Штрафи для порушників можуть досягати 4,6 тисячі доларів США. Новий заборону введено в Квінсленді і Західнiй Австралії - таким чином, вже майже всі території країни-континенту відмовилися від "одноразового пластику", за винятком Нового Південного Уельсу", - пише видання.

Згідно з даними екологічних організацій, австралійці викидають більше семи тисяч одноразових пластикових пакетів в хвилину. Нові правила забороняють роздрібним торговцям пропонувати покупцям пластикові пакети.

"За даними програми по охороні навколишнього середовища ООН, у Світовому океані щорічно з'являється понад 8 млн. тонн нових пластикових відходів. В ООН виступають за повну заборону одноразового пластику до 2022 року - там кажуть, що понад 60 країн вже прийняли відповідні заходи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що багато покупців агресивно відреагували на нововведення і згідно з повідомленнями австралійських ЗМІ "нападають на продавців".

Нагадаємо, компанія Tesla збільшила виробництво електрокарів Model 3.

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Теги публікації: Австралия, экология, мусор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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