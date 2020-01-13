В Австралії виділить 50 млн доларів на відновлення дикої природи

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Частина грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин

Уряд Австралії надасть 50 млн доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра охорони навколишнього середовища Сюзанни Лей.

За її словами, половина з цих грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин.

"Сьогодні я оголосила про виділення 50 млн доларів в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій", - написала Лей.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що запропонує створити спеціальну королівську комісію з розслідування причин виникнення та розповсюдження лісових пожеж.

РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Крім того, відомо, що на пожежах загинуло 27 осіб.