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В Австралії виділить 50 млн доларів на відновлення дикої природи

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 06:55
В Австралії виділить 50 млн доларів на відновлення дикої природи
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Частина грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин

Уряд Австралії надасть 50 млн доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра охорони навколишнього середовища Сюзанни Лей.

За її словами, половина з цих грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин.

"Сьогодні я оголосила про виділення 50 млн доларів в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій", - написала Лей.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що запропонує створити спеціальну королівську комісію з розслідування причин виникнення та розповсюдження лісових пожеж.

РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Крім того, відомо, що на пожежах загинуло 27 осіб.

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