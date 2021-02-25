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В Австралии вступил в силу закон об оплате новостей

Автор: Андрей Козловский

Парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ. Он обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент.

Об этом говорится на сайте главы австралийского казначейства Джоша Фрайденберга.

"Парламент одобрил обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают", - говорится в сообщении.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

Напомним, ранее Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийских властей, которая заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

После этого Facebook восстановил доступ австралийских СМИ в соцсети. Также корпорация заявила, что инвестирует минимум 1 млрд долларов в ближайшие три года на поддержку новостной журналистики.

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