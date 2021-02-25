В Австралии вступил в силу закон об оплате новостей

Парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ. Он обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент.

Об этом говорится на сайте главы австралийского казначейства Джоша Фрайденберга.