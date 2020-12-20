В Австралии ужесточили карантин. Сидней изолирован

Фото: Сидней (pixabay.com)

Густонаселенный город Австралии Сидней стал еще более изолированным от остальной части страны после того, как штаты закрыли границы и ввели ограничительные меры для его жителей. Такое решение было принято из-за того, что в Сиднее растет число заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Соседние штаты Виктория и Квинсленд запретили людям прибывать из Сиднея с понедельника, 21 декабря.

Штат Южная Австралия ввел 14-дневный карантин для прибывших в Сидней и запретил путешественникам покидать пострадавшие пригороды.

В свою очередь штат Западная Австралия ввел жесткое закрытие границ. Около четверти миллиона человек в пригороде Сиднея на северном побережье, где произошла вспышка, были помещены в строгую изоляцию до Рождества.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что общественные собрания во всем Сиднее будут ограничены, а домашние собрания гражданам следует ограничить до десяти человек.

Напомним, в начале ноября в Австралии не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим власти ослабили карантин.