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В Австралии тестируют COVID-вакцину в форме спрея

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Австралия, Воскресенье 20 июня 2021 07:01
В Австралии тестируют COVID-вакцину в форме спрея Фото: Ученые предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной, чем AstraZeneca и Pfizer. (Fabrizio Villa/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Ученые в Австралии начали клинические испытания новой формы вакцины против коронавируса. Она будет вводиться с помощью назального спрея.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Испытания проводятся исследователями компании Nucleus Network (г. Брисбен).

Они предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной, чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

Вакцина-спрей станет доступной пациентам примерно через несколько лет.

Медицинский директор Nucleus Network Пол Гриффин заявил, что в отличие от уже имеющихся вакцин, которые в основном защищают людей от осложнений коронавирус, новый препарат нацелен на снижение риска заражения.

"Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем самым путем, которым в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", - сказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.

Добавим, что в Австралии зафиксировали два случая смерти после COVID-вакцинации.

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Вакцина от коронавируса Вакцина Коронавирус Австралия
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