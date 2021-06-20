В Австралії тестують COVID-вакцину у формі спрея

Науковці в Австралії почали клінічні випробування нової форми вакцини проти коронавірусу. Вона буде вводитися за допомогою назального спрею.

Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень.Випробування проводяться дослідниками компанії Nucleus Network (м. Брісбен).

Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer.

Вакцина-спрей стане доступною пацієнтам приблизно через кілька років.

Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін заявив, що на відміну від вже наявних вакцин, які в основному захищають людей від ускладнень коронавірусу, новий препарат націлений на зниження ризику зараження.

"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - сказав він.