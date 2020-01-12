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В Австралії створять комісію для розслідування причин лісових пожеж

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 11:10
В Австралії створять комісію для розслідування причин лісових пожеж
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Буде створена спеціальна королівська комісія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що запропонує створити спеціальну королівську комісію з розслідування причин виникнення і поширення лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За майже три місяці в результаті лісових пожеж загинули 28 людей, зруйновано більш як 2 тис. будинків, а також загинуло мільйони диких тварин.

Моррісон оголосив про початок проведення розслідувань причин пожеж. Відповідаючи на питання, чи повинна це бути Королівська комісія, він відповів позитивно.

"Я думаю, що це те, що буде необхідно, і я прийму пропозицію з цього питання через кабінет міністрів, але це повинно бути зроблено після консультацій з штатами", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх.

РБК-Україна писало, що за попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

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