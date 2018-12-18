В Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу

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Літак, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про загрозу на борту

В Австралії літак компанії Tigerair, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про загрозу на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

У поліції повідомили, що інцидент стався 17 грудня. За даними телеканалу, літак вилетів з Мельбурна в 18:40 за місцевим часом, проте через 20 хвилин капітан дізнався про загрозу і прийняв рішення розвернутися.

Повідомляється, що через дві години після повернення в аеропорт пасажири покинули літак. Австралійська федеральна поліція зустріла літак в аеропорту, але нікого не заарештували, ніхто не постраждав. Телеканал 9News додає, що на борту літака знайшли "письмову загрозу".

Нагадаємо, літак авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював рейс Сінгапур-Париж, екстрено повернувся в аеропорт у зв'язку з падінням тиску в салоні. Як повідомлялося, коли літак Boeing 777 досяг висоти 7,3 тис. м і вже знаходився над територією Малайзії, екіпаж зафіксував падіння тиску в салоні і прийняв рішення повернутися в аеропорт Чангі.