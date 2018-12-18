ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 22:35
В Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Літак, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про загрозу на борту

В Австралії літак компанії Tigerair, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про загрозу на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

У поліції повідомили, що інцидент стався 17 грудня. За даними телеканалу, літак вилетів з Мельбурна в 18:40 за місцевим часом, проте через 20 хвилин капітан дізнався про загрозу і прийняв рішення розвернутися.

Повідомляється, що через дві години після повернення в аеропорт пасажири покинули літак. Австралійська федеральна поліція зустріла літак в аеропорту, але нікого не заарештували, ніхто не постраждав. Телеканал 9News додає, що на борту літака знайшли "письмову загрозу".

Нагадаємо, літак авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював рейс Сінгапур-Париж, екстрено повернувся в аеропорт у зв'язку з падінням тиску в салоні. Як повідомлялося, коли літак Boeing 777 досяг висоти 7,3 тис. м і вже знаходився над територією Малайзії, екіпаж зафіксував падіння тиску в салоні і прийняв рішення повернутися в аеропорт Чангі.

 

Опубліковано фото катастрофи Су-27 у Житомирській області Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю
Новини України АвстралияЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся