В Австралии в результате пылевой буре отменены несколько рейсов

Фото: пылевая буря (gettyimages)

Во многих регионах штата Новый Южный Уэльс фиксируют серьезные проблемы с видимостью на улицах

Австралию накрыла мощная пыльная буря, в связи с чем было задержано несколько авиарейсов из-за плохой видимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что гигантская пыльная буря накрыла населенные пункты на юго-востоке Австралии.

Облако пыли протяженностью 500 км привело к задержке авиарейсов и уже достигло Сиднея.

Также отмечается, что небо стало оранжевого цвета.

Фото: пылевая буря (gettyimages)

Кроме того, во многих регионах штата Новый Южный Уэльс фиксируют серьезные проблемы с видимостью на улицах.

Напомним, в Индии в результате песчаной бури в штате Уттар Прадеш за последние сутки погибли 17 человек. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

В начале мая сообщалось, что число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человек. Буря унесла жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб, еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.