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В Индии в результате песчаной бури погибли 17 человек

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 21:53
Фото: песчаная буря в Индии (twitter.com/cnni)
Фото: песчаная буря в Индии (twitter.com/cnni)

Еще 11 человек в результате песчаной бури в Индии получили ранения

В Индии в результате песчаной бури в штате Уттар Прадеш за последние сутки погибли 17 человек. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести, передает Hindustan Times.

Отмечается, что скорость ветра в центре урагана достигает 100 километров в час. Ветер срывал на своем пути крыши с домов и валил деревья. Подавляющее количество жертв и пострадавших зафиксированы именно в связи с этими падениями.

Правительство Индии уже дало распоряжение всем районным магистратам распределить помощь пострадавшим в течение 24 часов.

Как сообщается, в прошлом месяце в Индии произошло три масштабных песчаных бури.

Напомним, в начале мая сообщалось, что число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человек. Буря унесла жизни 121 человека в штатах Уттар-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд и Пенджаб, еще 21 человек погиб на юге страны в результате многочисленных ударов молнии.

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Теги публикации: Индия, ураган, Буря  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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