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В Австралии объявили ЧП и ввели комендантский час

Мельбурн, Воскресенье 02 августа 2020 16:09
В Австралии объявили ЧП и ввели комендантский час
Фото: Мельбурн (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Введенные ограничения будут действовать около шести недель

В австралийском штате Виктория власти объявили чрезвычайное положение. Такое решение было принято в связи с резким ростом инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает SBS News.

По словам главы правительства штата Даниэль Эндрю, дальнейшие ограничения вводятся в отношении жителей одного из крупнейшего городов страны Мельбурна на ближайшие шесть недель.

Так, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивная активность будет ограничиваться одним часом в день в пределах пяти километров от дома.

При этом отмечается, что жители Мельбурна смогут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями.

Эндрю предупредил, что власти не будут толерантными к тем, кто нарушает новые ограничения.

"Если у вас нет никаких веских причин быть за пределами своего дома вечером после 20-ти часов, вас задержат и оштрафуют", - заявил он.

Напомним, в мире подтверждено более 18 млн случаев коронавируса.

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