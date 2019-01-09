В Австралії через підозрілі пакети евакуювали 7 консульств

Фото: прапор Австралії (pixabay.com)

Підозрілі пакети були доставлені щонайменше в десять консульств у місті Мельбурні

В Австралії щонайменше в десять консульств, розташованих у місті Мельбурн, були доставлені підозрілі пакети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 9news.

Зокрема, за інформацією видання, пакети були доставлені в консульства Великої Британії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Пакистану, Греції та Індонезії.

Поліція, пожежники і рятувальні служби з'ясовують всі обставини інциденту.

Також повідомляється, що щонайменше сім консульств були евакуйовані.

Нагадаємо, 27 грудня на пляжі в провінції Сонгкхла (Таїланд) вибухнули дві бомби, в результаті чого була пошкоджена статуя "Золота русалка", встановлена на пляжі. Крім того, сапери знешкодили поблизу ще три вибухові пристрої, виявлені біля сміттєзвалища і під скелями поруч зі статуєю русалки.