В Австралии объявили ЧП и ввели комендантский час

В австралийском штате Виктория власти объявили чрезвычайное положение. Такое решение было принято в связи с резким ростом инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает SBS News.

По словам главы правительства штата Даниэль Эндрю, дальнейшие ограничения вводятся в отношении жителей одного из крупнейшего городов страны Мельбурна на ближайшие шесть недель.

Так, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивная активность будет ограничиваться одним часом в день в пределах пяти километров от дома.

При этом отмечается, что жители Мельбурна смогут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями.