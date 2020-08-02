В Австралії оголосили НС і ввели комендантську годину

В австралійському штаті Вікторія влада оголосила надзвичайний стан. Таке рішення було прийнято у зв'язку з різким зростанням інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє SBS News.

За словами глави уряду штату Даніель Ендрю, подальші обмеження вводяться в відношенні жителів одного з найбільших міст країни Мельбурна на найближчі шість тижнів.

Так, з вечора неділі, 2 серпня, у всьому місті буде встановлено щоденний комендантську годину, який триватиме з 20:00 до 05:00, а спортивна активність буде обмежуватися однією годиною на день в межах п'яти кілометрів від дому.

При цьому наголошується, що жителі Мельбурна зможуть залишати свої будинки тільки, щоб придбати їжу, піти працювати або вчитися, займатися фізичними вправами.

Ендрю попередив, що влада не буде толерантними до тих, хто порушує нові обмеження.

"Якщо у вас немає ніяких вагомих причин бути за межами свого будинку ввечері після 20-ї години, вас затримають і оштрафують", - заявив він.

Нагадаємо, у світі підтверджено понад 18 млн випадків коронавірусу.