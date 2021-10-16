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В Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков

Автор: Мария Кучерявец

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую партию героина в 450 кг общей стоимостью 140 млн долларов. Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная за всю историю страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что полиция арестовала гражданина Малайзии за ввоз контрабанды 4 октября и оставила под стражей до января.

По информации австралийских силовиков, партия наркотиков доставлялась в Австралии на корабле, который прибыл из Малайзии в порт Мельбурна 29 сентября.

После осмотра судна правоохранителями был обнаружен героин.

Там его осмотрели сотрудники правопорядка, в результате чего полиция обнаружила героин.

Как добавляют в полиции, максимальное наказание которое грозит мужчине - пожизненное заключение.

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Австралия