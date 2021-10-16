В Австралії вилучили рекордну в історії країни партію наркотиків

Відомо, що поліція заарештувала громадянина Малайзії за ввезення контрабанди 4 жовтня і залишила під вартою до січня.

За інформацією австралійських силовиків партія наркотиків доставлялася до Австралії на кораблі, який прибув з Малайзії в порт Мельбурна 29 вересня.

Після огляду судна правоохоронцями було виявлено героїн.

Там його оглянули співробітники правопорядку, в результаті чого поліція виявила героїн.

Як додають у поліції, максимальне покарання яке загрожує чоловіку - довічне ув'язнення.