ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков

Новина українською →
Австралия, Суббота 16 октября 2021 08:14
В Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков Фото: в Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Федеральная полиция Австралии изъяла крупнейшую партию героина в 450 кг общей стоимостью 140 млн долларов. Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная за всю историю страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что полиция арестовала гражданина Малайзии за ввоз контрабанды 4 октября и оставила под стражей до января.

По информации австралийских силовиков, партия наркотиков доставлялась в Австралии на корабле, который прибыл из Малайзии в порт Мельбурна 29 сентября.

После осмотра судна правоохранителями был обнаружен героин.

Там его осмотрели сотрудники правопорядка, в результате чего полиция обнаружила героин.

Как добавляют в полиции, максимальное наказание которое грозит мужчине - пожизненное заключение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия
NEWS
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине