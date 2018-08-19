В Австралии экс-теннисисту вынесли приговор за продажу наркотиков

Айзека Фроста приговорили к 220 часам общественных работ

Бывшего австралийского теннисиста Айзека Фроста приговорили к 220 часам общественных работ за договорной матч и торговлю наркотиками. Об этом сообщает со ссылкой на решение суда портал Tennis World USA.

Сообщается, что приговор был вынесен Магистратским судом Брисбена в четверг, 16 августа, но сообщает об этом портал в воскресенье, 19 августа. В частности, Фрост был признан виновным в проведении договорного матча в Виктории и в продаже наркотиков друзьям.

В 2016 году он договорился со своим другом-теннисистом Оливером Андерсеном, что он проиграет первый сет матча в городе Траралгон. В суде также заявили, что Фрост продавал Андерсену коноплю. Суд постановил, что договор между Андерсеном и Фростом поставил под угрозу букмекерские агентства и их клиентов, которые не могли делать ставки на добросовестный теннисный матч. Кроме того, суд постановил, что Фрост хранил кокаин и поставлял его теннисистам.

Последний раз Фрост выступал на профессиональном турнире в 2016 году. С этого времени он работал тренером. По его словам, судебное расследование сильно повредило его нынешней карьере.

Напомним, в июне Печерский районный суд Киева арестовал жителя столицы, который пытался ввезти в Украину 5 кг кокаина.