В Австралії екс-тенісистові винесли вирок за продаж наркотиків

Айзека Фроста засудили до 220 годин громадських робіт

Колишнього австралійського тенісиста Айзека Фроста засудили до 220 годин громадських робіт за договірний матч і торгівлю наркотиками. Про це повідомляє з посиланням на рішення суду портал World Tennis USA.

Повідомляється, що вирок був винесений Магістратським судом Брісбена в четвер, 16 серпня, але повідомляє про це портал в неділю, 19 серпня. Зокрема, Фрост був визнаний винним у проведенні договірного матчу у Вікторії і продажі наркотиків друзям.

В 2016 році він домовився зі своїм другом-тенісистом Олівером Андерсеном, що він програє перший сет матчу в місті Траралгон. У суді також заявили, що Фрост продавав Андерсену коноплі. Суд постановив, що договір між Андерсеном і Фростом поставив під загрозу букмекерські агентства і їх клієнтів, які не могли робити ставки на сумлінний тенісний матч. Крім того, суд постановив, що Фрост зберігав кокаїн і постачав його тенісистам.

Останній раз Фрост виступав на професійному турнірі в 2016 році. З цього часу він працював тренером. За його словами, судове розслідування сильно пошкодило його нинішній кар'єрі.

Нагадаємо, в червні Печерський районний суд Києва заарештував жителя столиці, який намагався ввезти в Україну 5 кг кокаїну.