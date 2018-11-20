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В Австралии арестовали подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 07:37
В Австралии арестовали подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне
Фото: арест підозрюванних (twitter.com/njemelbourne)

Три гражданина Австралии планировали устроить теракт в Мельбурне

Полиция Австралии сообщила, что были арестованы трое подозреваемых в подготовке террористического акта в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Сообщается, что подозреваемые - трое мужчин в возрасте от 21 до 30 лет, которые проживали в пригороде Мельбурна. Они были арестованы во время контртеррористических рейдов совместными усилиями федеральной полиции Австралии и полицией штата Виктория.

"Мы считаем, что трое арестованных были привлечены к подготовке и планировании террористического акта в Мельбурне", - заявили в полиции.

Также в полиции рассказали, что мужчины были вдохновлены действиями ИГ и являются гражданами Австралии с турецким происхождением. Они были под наблюдением правоохранителей еще с марта месяца.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мельбурне неизвестный напал на прохожих с ножом, 1 человек погиб, еще 2 пострадали. После того, как мужчина врезался в торговый центр, его машина загорелась, он вышел и начал бросаться на людей с ножом.

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