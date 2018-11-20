В Австралії заарештували підозрюваних у підготовці теракту в Мельбурні

Фото: арешт підозрюванних (twitter.com/njemelbourne)

Три громадянина Австралії планували влаштувати теракт в Мельбурні

Поліція Австралії повідомила, що було заарештовано трьох підозрюваних у підготовці терористичного акту в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Повідомляється, що підозрювані - це троє чоловіків у віці від 21 до 30 років, які мешкали у передмісті Мельбурна. Їх було заарештовано під час контртерористичних рейдів спільними зусиллями федеральної поліції Австралії та поліцією штату Вікторія.

"Ми вважаємо, що троє заарештованих були залучені до підготовки та планування терористичного акту в Мельбурні", - заявили в поліції.

Також в поліції розповіли, що чоловіки були натхненні діями ІД і є громадянами Австралії з турецьким походженням. Вони були під спостереженням правоохоронців ще з березня місяця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мельбурні невідомий напав на перехожих з ножем, 1 людина загинула, ще 2 постраждали. Після того, як чоловік врізався в торговий центр, його автівка загорілася, він вийшов та почав кидатися на людей з ножем.