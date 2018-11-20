ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Австралії заарештували підозрюваних у підготовці теракту в Мельбурні

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 07:37
В Австралії заарештували підозрюваних у підготовці теракту в Мельбурні
Фото: арешт підозрюванних (twitter.com/njemelbourne)

Три громадянина Австралії планували влаштувати теракт в Мельбурні

Поліція Австралії повідомила, що було заарештовано трьох підозрюваних у підготовці терористичного акту в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Повідомляється, що підозрювані - це троє чоловіків у віці від 21 до 30 років, які мешкали у передмісті Мельбурна. Їх було заарештовано під час контртерористичних рейдів спільними зусиллями федеральної поліції Австралії та поліцією штату Вікторія.

"Ми вважаємо, що троє заарештованих були залучені до підготовки та планування терористичного акту в Мельбурні", - заявили в поліції.

Також в поліції розповіли, що чоловіки були натхненні діями ІД і є громадянами Австралії з турецьким походженням. Вони були під спостереженням правоохоронців ще з березня місяця. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мельбурні невідомий напав на перехожих з ножем, 1 людина загинула, ще 2 постраждали. Після того, як чоловік врізався в торговий центр, його автівка загорілася, він вийшов та почав кидатися на людей з ножем.

В Австралії арештована жінка, яка ховала голки в ягоди Австралія виділить 250 тис. доларів для реабілітації поранених військовослужбовців
Новини України Австралияарешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся