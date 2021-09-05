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В Австралии акула напала на серфера, он погиб

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Австралия, Воскресенье 05 сентября 2021 09:57
В Австралии акула напала на серфера, он погиб Фото: акула напала на серфингиста в Австралии (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.

"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.

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