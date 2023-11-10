Компанія "Аврора" відкрила розподільчий центр у Львові. Це 3-й розподільчий центр компанії площею понад 7 тисяч квадратних метрів після Полтави та Вінниці, завдяки якому створено понад 300 робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всеукраїнська мережа мультимаркетів "Аврора" працює з 2011 року. За цей час вона виросла з маленького магазина до понад 1200 торгівельних точок по всій Україні та вже відкрила 3 магазини у Румунії, започаткувавши перші кроки з експансії до ЄС.

Нові магазини мережі відкриваються у середньому кожні 14 годин.

За результатами роботи в 2023 році група компаній "Аврора" планує сплатити близько 3,5 млрд грн податків і зборів в бюджети всіх рівнів

"Ми розбудовуємо чесний прозорий бізнес, чітко дотримуємося вимог чинного законодавства в Україні, виступаємо проти ухиляння від сплати податків в усіх сферах економіки. Ми віримо в Україну, її майбутнє, а отже, готові продовжувати інвестувати в подальший розвиток нашого ритейлу, не зважаючи на війну рф проти України. Ми нарощуємо частку українських виробників у асортименті наших магазинів, аби стати надійними партнерами у підтримці малого й середнього бізнесу", - заявляє співвласник групи компаній "Аврора" Лев Жиденко.

За період від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було надано благодійної допомоги у сумі понад 145 млн грн.

Сьогодні компанія надає робочі місця понад 11 тисячам працівників. Обслуговуючи сотні тисяч клієнтів на день, компанія покращує повсякденне життя українців, роблячи товари для дому та душі доступнішими.