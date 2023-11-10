Компания "Аврора" открыла распределительный центр во Львове. Это 3-й распределительный центр компании площадью более 7 тысяч квадратных метров после Полтавы и Винницы, благодаря которому создано более 300 рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всеукраинская сеть мультимаркетов "Аврора" работает с 2011 года. За это время она выросла из маленького магазина до более чем 1200 торговых точек по всей Украине и уже открыла 3 магазина в Румынии, начав первые шаги по экспансии в

ЕС.

Новые магазины сети открываются в среднем каждые 14 часов.

По результатам работы в 2023 году группа компаний "Аврора" планирует уплатить около 3,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

"Мы развиваем честный прозрачный бизнес, четко придерживаемся требований действующего законодательства в Украине, выступаем против уклонения от уплаты налогов во всех сферах экономики. Мы верим в Украину, ее будущее, а значит, готовы продолжать инвестировать в дальнейшее развитие нашего ритейла, несмотря на войну РФ против Украины. Мы наращиваем долю украинских производителей в ассортименте наших магазинов, чтобы стать надежными партнерами в поддержке малого и среднего бизнеса", - заявляет совладелец группы компаний "Аврора" Лев Жиденко.

За период с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины была оказана благотворительная помощь на сумму более 145 млн грн.

Сегодня компания предоставляет рабочие места более чем 11 тысячам работников. Обслуживая сотни тысяч клиентов в день, компания улучшает повседневную жизнь украинцев, делая товары для дома и души более доступными.