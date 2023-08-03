"Аврора" оголосила збір на 3 млн гривень для ремонту дитячого опікового центру

Як наголошує Роман Сівковський - директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора", долучившись до благодійної ініціативи, кожен може стати добрим чарівником й дарувати надію та тепло у найскрутніші часи.

Масштабна благодійна кампанія стартувала 1 серпня й триватиме до 15 вересня 2023 року. За цей час ми плануємо зібрати 3 000 000 грн на ремонт дитячого опікового центру у Львові. Саме там проходять безоплатну реабілітацію юні пацієнти, постраждалі внаслідок війни.

Опіки - одна з найпоширеніших та найсмертельніших травм маленьких українців. Щороку в Україні від них страждає до 12 тисяч діток. Понад 700 з них проходять лікування у дитячій Лікарні Святого Миколая.

Найчастіші випадки - опіки, спричинені окропом, електрогенераторами, свічками та хімічними засобами. Таке може трапитись з кожною дитиною. Після повномасштабного вторгнення опікових травм стало ще більше, бо ними супроводжується кожне мінно-вибухове поранення.

Тільки у лікарні Святого Миколая кількість госпіталізацій зросла в 5 разів: з 20 до 100 на добу. Саме тому мережа "Аврора" запрошує усіх небайдужих долучитись до збору, щоб якомога швидше створити належні умови для опікового центру і врятувати безліч українських життів.

Основні персонажі кампанії, які стали справжніми героями "Країни рідних сердець", - Джойки, маленькі наліпки з великою місією. Їх покупцям пропонують за кожні 80 грн в чеку. Благодійні наліпки коштують 2 гривні, але за бажання їх можна придбати окремо за звичайною ціною 10 грн.

Також додаткові Джойки можна отримати за придбання товарів від партнерів "Аврори". Кожна гривня з придбаної наліпки піде на рахунок національного реабілітаційного центру. Генеральним партнером благодійної акції стала ТМ "VIDEX".

Всі охочі можуть задонатити напряму на банку за посиланням.

Крім того, на Джойках прописані побажання, а внизу можна написати своє ім’я та прикріпити наліпки на спеціальному постері, розташованому в торговельному залі. По завершенні акції ці постери будуть передані до центру "Незламні", аби підтримати кожного малюка, постраждалого від війни.

"Ми цінуємо відкритість "Аврори" до нових ідей та її бажання підтримувати благодійні ініціативи в Україні. Ми впевнені, що Джойки, маленькі герої кампанії, надихатимуть клієнтів мережі "Аврора" робити добрі справи та не забувати, що слова й інші вияви підтримки зцілюють та дарують тепло навіть у найтемніші часи", - додає Едуард Ахрамович, засновник та СЕО Art Nation Loyalty, яка розробила кампанію "Країна рідних сердець".

Купуючи Джойки від "Аврори", ви автоматично робите внесок на допомогу дітям з опіками та створення необхідних умов для їх лікування.