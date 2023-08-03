"Аврора" объявила сбор на 3 млн гривен для ремонта детского ожогового центра

Как отмечает Роман Сивковский - директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора", приобщившись к благотворительной инициативе, каждый может стать хорошим волшебником и дарить надежду и тепло в самые трудные времена.

Масштабная благотворительная кампания стартовала 1 августа и продлится до 15 сентября 2023 года. За это время мы планируем собрать 3 000 000 грн на ремонт детского ожогового центра во Львове. Там проходят безвозмездную реабилитацию юные пациенты, пострадавшие в результате войны.

Ожоги - одна из самых распространенных и смертельных травм маленьких украинцев. Каждый год в Украине от них страдает до 12 тысяч детей. Более 700 из них проходят лечение в детской Больнице Святого Николая.

Самые частые случаи - ожоги, вызванные кипятком, электрогенераторами, свечами и химическими средствами. Такое может случиться с каждым ребенком. После полномасштабного вторжения ожоговых травм стало еще больше, потому что ими сопровождается каждое минно-взрывное ранение.

Только в больнице Святого Николая количество госпитализаций выросло в 5 раз: с 20 до 100 в сутки. Именно поэтому сеть "Аврора" приглашает всех неравнодушных присоединиться к сбору, чтобы как можно скорее создать надлежащие условия для ожогового центра и спасти множество украинских жизней.

Основные персонажи кампании, ставшие настоящими героями "Страны родных сердец" - Джойки, маленькие наклейки с великой миссией. Их покупателям предлагают за каждые 80 грн. в чеке. Благотворительные наклейки стоят 2 гривны, но по желанию их можно приобрести отдельно по обычной цене 10 грн.

Также дополнительные джойки можно получить при покупке товаров от партнеров "Авроры". Каждая гривна по приобретенной наклейке пойдет на счет национального реабилитационного центра. Генеральным партнером благотворительной акции стала ТМ "VIDEX".

Все желающие могут задонатить напрямую на банке по ссылке.

Кроме того, на Джойках прописаны пожелания, а внизу можно написать свое имя и прикрепить наклейки на специальном плакате, расположенном в торговом зале. По завершении акции эти постеры будут переданы в центр "Незламні", чтобы поддержать каждого малыша, пострадавшего от войны.

"Мы ценим открытость "Авроры" к новым идеям и ее желание поддерживать благотворительные инициативы в Украине. Мы уверены, что Джойки, маленькие герои кампании, будут вдохновлять клиентов сети "Аврора" делать добрые дела и не забывать, что слова и другие проявления поддержки исцеляются дарят тепло даже в самые темные времена", - добавляет Эдуард Ахрамович, основатель и СЕО Art Nation Loyalty, разработавшая кампанию "Страна родных сердец".

Покупая Джойки от "Авроры", вы автоматически вносите в помощь детям с ожогами и создание необходимых условий для их лечения.