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"Аврора мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24

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Суббота 25 февраля 2023 10:00 promo
"Аврора мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24 Фото: "Аврора мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ из-за United24 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Сеть мультимаркетов "Аврора" вместе с инициированной президентом Украины фандрейзинговой платформой United24 к годовщине несокрушимости объявила масштабную благотворительную кампанию "Шлях до Перемоги", которая продлится с 22 февраля по 5 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт инициативы.

Как отмечают в компании, "Шлях до Перемоги" присоединяется к сбору на "Армию дронов", который проводит сейчас звезда "Звездных войн", посол United24 Марк Гэмилл.

"В жизни все не так, как в кино. Не существует никаких супергероев в плащах, рыцарей-джедаев, машин времени или волшебных палочек. Есть миллионы реальных людей, которые противостоят настоящему злу. И они нуждаются в реальной поддержке. Мы можем помочь им. Каждое ваше пожертвование приближает победу света над тьмой и делает каждого из нас немного супергероем. Настоящим", - заявил Марк Гэмилл, посол United24, звезда "Звездных войн".

Также к благотворительной акции присоединились украинские звезды Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF, записавшие в рамках кампании песню "Шлях до Перемоги".

&quot;Аврора мультимаркет&quot; начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24

"За последний год мы коренным образом изменились. Несмотря на личностные трансформации, мы стали более крепкими, выносливыми, с большим осознанием того, кто мы и в чем наша уникальность. Мы научились жить под воздушными тревогами и пусками ракет, не потеряли жажду жизни, прячась в укрытиях, и знаем цену каждого нового дня. И чтобы эта цена была меньше, вместе с United24 и ТМ "Аврора" мы открываем масштабный сбор на "Армию дронов" для наших бесстрашных воинов. Присоединяйтесь! Потому что в единении - наша сила, а значит, и победа", - говорит певица Оля Полякова.

Анна Тринчер отметила, что для нее участие в таких кампаниях очень важно: "Это не первая совместная акция с "Авророй", и я очень благодарна за такое предложение, ведь уверена, что наши усилия пойдут во благо нашей стране, помогут приблизить победу. Я неоднократно слышала о необходимости и важности дронов на фронте, поэтому с радостью участвую в акции и приглашаю всех украинцев присоединиться к ней. Вместе мы - движущая сила, и сможем помочь нашим защитникам. Слава Украине!"

&quot;Аврора мультимаркет&quot; начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24

Чтобы присоединиться к акции, нужно купить товар на сумму от 80 грн в сети мультимаркетов "Аврора" и получить благотворительную фишку с героями комиксов всего за 2 грн. Гривна с каждой проданной фишки будет идти на покупку дронов.

Дополнительно фишки можно получать при покупке товаров брендов-партнеров или просто покупать в кассе магазина за 10 грн. Для хранения 30 коллекционных фишек предусмотрены специальные стилизованные тубусы.

Особенность акции "Шлях до Перемоги" - два выпуска патриотических комиксов, каждый из которых обойдется в 77 грн. Вся прибыль от продажи комиксов, фишек и тубусов будет перечислена через платформу United24. Также все желающие могут просто задонатить любую сумму на банку акции в Monobank.

"Вся команда "Авроры" искренне благодарит клиентов и генеральных партнеров - бренды Videx и Panasonic - за поддержку благотворительных инициатив. Надеемся, что на этот раз удастся собрать еще больше средств на закупку дронов RQ-35 Heidrun. Это очень важная миссия, ведь разведывательные беспилотники - глаза нашей армии. Они помогают разоблачать коварные планы врага и сохранять жизнь нашим защитникам. Каждая копейка с проданных фишек, тубусов и комиксов будет направлена ​​на покупку дронов через платформу United24. За каждую гривну - отчитаемся. Поэтому двигаемся вместе к нашей общей Победе, ведь это сегодня цель №1 для каждого украинца", - говорит Роман Сивковский, директор по маркетингу сети "Аврора".

Идея проекта принадлежит продюсерской компании Art Nation Loyalty, объединившей лучших художников и сценаристов в работе над героическими комиксами о сопротивлении украинцев в первые месяцы российско-украинской войны.

В 10 рисованных историях освещены реальные события, поддерживавшие многих в сложное время: об острове Змеином, о легендарном Призраке Киева, крепости "Азовсталь", и другие.

"Кампании должны отвечать требованиям времени. Нет большей мечты для украинцев, чем победа. В "Шлях до Перемоги" мы смогли объединить усилия бизнеса, общественности и публичных лиц, это очень ценно. К тому же этот проект откроет миру настоящих супергероев ХХ века, которые находятся рядом и ежедневно ведут борьбу на стороне света. Мы ценим открытость "Авроры" новым идеям и постоянную поддержку благотворительных инициатив", - отметил генеральный продюсер Art Nation Loyalty Эдуард Ахрамович.

&quot;Аврора мультимаркет&quot; начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24

"Сегодня борьба добра со злом происходит уже не на страницах художественных произведений, а в нашей повседневной жизни. Настоящими супергероями для меня стали наши защитники и защитницы. Благодаря им Украина превратилась в пример стойкости, единства и веры в победу добра. Благотворительная кампания "Шлях до Перемоги" - способ отдать дань уважения Героям, которые борются за нашу независимость", - поделился своими мыслями относительно благотворительной акции POSITIFF.

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