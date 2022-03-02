При авиаударе по Житомиру погибли 2 человека, еще 16 пострадали

В результате авиаудара по Житомиру погибли два человека. По уточненной информации, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"По состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вечером 1 марта сбросили бомбы на жилой сектор в Житомире. В результате зафиксировано попадание в жилые дома, повреждена также 2-я больница им. Павлусенко.

Также стало известно, что Россия вынуждена проводить мобилизацию для продолжения своего наступления.

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