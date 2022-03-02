RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

При авіаударі Житомиром загинули 2 особи, ще 16 постраждали

Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок авіаудару по Житомиру загинули двоє людей. За уточненою інформацією, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

"Станом на 07:00 02 березня: підтверджено загибель 2-х осіб, 16 отримали травми. Врятовано 12 людей, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська увечері 1 березня скинули бомби на житловий сектор у Житомирі. В результаті зафіксовано потрапляння до житлових будинків, пошкоджено також 2-ю лікарню ім. Павлусенка.

Також стало відомо, що Росія змушена проводити мобілізацію для продовження наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України