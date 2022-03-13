Через авіаудар у Чернігові обвалилася багатоповерхівка, є загиблий

Російські війська вранці 13 березня завдали авіаудару по Чернігову. В результаті обрушилася багатоповерхівка, відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 особа загинула, 1 травмовано. Роботи тривають. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що о 05:46 в результаті авіаудару обрушилася дев'ятиповерхівка з подальшим горінням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитних карток міста.

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