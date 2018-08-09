Авіаудар у Ємені: кількість загиблих зросла до 40

Ще 61 чоловік отримав поранення

У Ємені кількість загиблих в результаті авіаудару на півночі зросла до 40 осіб. Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що 61 людина отримала поранення. Представники коаліції стверджують, що дітей використовували в якості "живого щита" повстанці-хусити, на яких був націлений авіаудар.

Відзначимо, що за даними агентства AFP, в результаті авіаудару загинули 29 дітей.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Ємені в результаті авіаударів арабської коаліції по ринку і автобусу з дітьми загинули щонайменше 20 осіб, включаючи дітей. Старійшини звинуватили коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії в атаках в єменській провінції Санаа, яка контролюється повстанцями.

Зазначимо, що 3 серпня число загиблих в результаті авіаударів по єменського порту в Червоному морі зросла до 55 осіб. Крім того, за даними МОЗ повстанців, поранення отримали щонайменше 124 людини. Підкреслюється, що авіаудари буди нанесені по міському госпіталю і рибальському порту.