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Авіаудар по столиці Судану: загинули 17 людей, серед них 5 дітей

Фото: внаслідок авіаудару по столиці Судану загинуло 17 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок авіаудару по густонаселеному районі столиці Судану Хартумі загинули 17 людей, 5 з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Удар був нанесений в суботу, 17 червня, по району Хартумі Ярмук. Через вибух було зруйновано 25 будинків. Зазначається, що це сталося за день після того, як генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування (RSF).

Бої між суданською армією та RSF спалахнули в середині квітня в результаті жорстокої боротьби за владу всередині військового керівництва країни.

Ситуація в Судані

Бойові дії спалахнули, 15 квітня, в столиці Судану між армією, яку очолює Абдель Фаттах аль-Бурхан, і RSF яким командує Мохамед Хамдан Дагло.

Після початку військового протистояння в Судані було вбито понад 1800 осіб. За даними ООН, близько 25 мільйонів людей у країні нині потребують допомоги та захисту.

В столиці країни, Хартумі щонайменше 60 дітей у притулку загинули. Вони опинилися в пастці через бої у місті, не мали їжі та води.

Нещодавно, уряд Судану спецпредставника генсека ООН Волкера Пертеса оголосив персоною нон-грата.

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СуданАвіаудари