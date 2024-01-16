Авіаудар РФ по Нью-Йорку: під завалами можуть залишатися люди, пошук призупинили

У селищі міського типу Нью-Йорку (Донецька область) на місці вчорашнього російського авіаудару по житловому сектору під завалами досі можуть знаходитися п'ять людей. Рятувально-пошукові роботи сьогодні призупинили через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Надзвичайники зазначили, що внаслідок ворожого авіаудару вчора ввечері по населеному пункту зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування під'їзду.

"За попередньою інформацією під завалами можливе перебування 5 осіб", - йдеться у заяві.

У ДСНС розповіли, що рятувальники на місці події надали першу домедичну допомогу двом пораненим громадянам, та транспортували до найближчого лікувального закладу.

Також була ліквідована пожежа в одному з будинків на загальній площі 75 кв. м.

"Особовим складом розібрано 70 т будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи призупинені згідно з рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації через безпеку складову", - кажуть у ДСНС.

Відповідні роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації, додали надзвичайники.

Наслідки атаки

Як поінформували сьогодні ввечері в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, після авіаудару росіян по Нью-Йорку парамедики поліції Донецької області врятували трьох людей, які зазнали осколкових поранень. Це місцеві жителі - 62-річна жінка та двоє чоловіків - 66 і 68 років.

На місці обстрілу були розгорнуті роботи щодо розбору завалів, під якими можуть перебувати 5 людей.

"Наразі у зв'язку з нестабільною оперативною ситуацією рятувально-пошукова операція тимчасово припинена. Прилегла територія постійно піддається масованим ворожим обстрілам, що унеможливлює проїзд спецтехніки на місце події. Роботи продовжаться після стабілізації ситуації", - розповіли в поліції.

Авіаудар по Нью-Йорку 15 січня

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія завдала ударів по смт Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Внаслідок цього обвалився під'їзд багатоповерхівки, постраждали люди.

Як розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби та потрапили ракетою у 3-поверхівку. В результаті в будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

Сьогодні ввечері в МВС уточнили, що 15 січня російські військові скинули на житлові квартали Нью-Йорка Донецької області чотири авіабомби КАБ-500.