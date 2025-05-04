Авіаудар РФ по Куп’янську: є поранені, масштабні руйнування та пожежі

Обстріли України з боку Росії

Сьогодні, 4 травня у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

Зокрема, горіли сім автомобілей, виникла пожежа на покрівлі багатоповерхівки.

Водночас, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

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