Авиаудар РФ по Купянску: есть раненые, масштабные разрушения и пожары

Обстрелы Украины со стороны России

Сегодня, 4 мая в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.

В частности, горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки.

В то же время, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.

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