Авиаудар РФ по Купянску: есть раненые, масштабные разрушения и пожары

Российская авиация ударила по Купянску ночью. В городе разрушены жилые дома, есть раненые и масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В ночь на 4 мая российская авиация нанесла удар по жилым кварталам города Купянск на Харьковщине.
В результате попаданий авиабомб произошли пожары, а также серьезные разрушения в жилых домах и торговых объектах.
По данным служб ГСЧС, в результате обстрела загорелись четыре частных дома общей площадью около 400 квадратных метров.
Трое женщин получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работали спасатели и медицинское подразделение ГСЧС.
Несмотря на угрозу новых авиаударов в районе проводили срочные аварийно-спасательные работы.
Всего к ликвидации последствий атаки привлечено было 12 спасателей и 3 единицы техники.
Сегодня, 4 мая в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.
В частности, горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки.
В то же время, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.
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