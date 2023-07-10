Авіаудар по Оріхову. Під завалами знаходяться ще 3 людини

У понеділок, 10 липня, росіяни завдали удару по прифронтовому місті Оріхів, Запорізької області. Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці. Ще 13 отримали поранення.

Станом на 18:30 понеділка у МВС повідомили, що під завалами можуть знаходитись ще три людини.

"Оріхів. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі", - сказано у повідомленні.

Обстріли Запорізької області

Частина Запорізької області залишається тимчасово окупованою російськими військами від часу масштабного вторгнення. Окупанти, окупував Енергодар Запорізької області, обстрілюють і кілька населених пунктів у Дніпропетровській області, а саме Нікополь та Марганець. У цих районах окупанти часто використовують керовані авіабомби та авіаудари.

Під ударами РФ найчастіше перебувають Оріхів та Гуляйполе. Наприклад, 11 квітня, російські окупанти атакували Гуляйполе Запорізької області авіаційною керованою ракетою.

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