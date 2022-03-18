Авиаудар по Львову: ракеты оккупанта ударили по авиаремонтному заводу

"Львов. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожено. Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", - написал Садовый.

Напомним, ранее стало известно, что во Львове сегодня около 6:30 прогремели взрывы, после которых на окраине города произошел пожар.

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