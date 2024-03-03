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Авіаудар по Кураховому: серед поранених - діти

Фото: авіаудар по Курахово (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Серед постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару по Кураховому Донецької області є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За даними Клименка, у Кураховому Донецької області внаслідок російського удару по п'ятиповерхівці постраждали діти.

"Станом на зараз відомо про 16 поранених людей, серед них 2 дитини - 2006 та 2009 років народження. Пошкоджені понад десяток багатоквартирних будинків", - заявив міністр.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні вдень росіяни скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Уночі окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

Кількома днями раніше під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьКураховоВійна Росії проти України