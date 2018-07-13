Авіаудар коаліції США у Сирії: кількість жертв збільшилась до 54 людей

Серед загиблих внаслідок авіаудару в Сирії 28 мирних мешканців

На сході Сирії поблизу кордону з Іраком внаслідок авіаудару коаліції США загинуло щонайменше 54 людей. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість жертв збільшилась до 54 осіб, зокрема бійців ІДІЛ та 28 мирних мешканців.

Представник коаліції полковник Шон Раян підтвердив, що коаліція завдали ударів в районі Аль-Сусса і Багур Фухан.

За його словами, доповідь про жертви серед цивільного населення передана для подальшої оцінки.

"На даний момент у нас немає ніякої додаткової інформації", - сказав він.

Нагадаємо, що у Сирії внаслідок авіаудару коаліції США загинуло щонайменше 28 осіб.