Авіаудар по Херсону: є поранені, пошкоджено лікарню та будинки

Обстріли Херсона

Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили місто та правобережну частину області під час контрнаступу.

Наразі лівобережжя Херсонщини залишається під російською окупацією. Звідти російські війська щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Зокрема, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

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