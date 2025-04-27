Авиаудар по Херсону: есть раненые, повреждены больница и дома

Обстрелы Херсона

Херсон стал единственным областным центром, который российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские военные освободили город и правобережную часть области во время контрнаступления.

Сейчас левобережье Херсонщины остается под российской оккупацией. Оттуда российские войска ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

В частности, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

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