Авиаудар по Харькову: в ОВА показали фото последствий

Российские оккупанты сегодня, 27 мая, ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. "Прилеты" были в Холодногорском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что россияне ударили бомбами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, которые специализируются на сельскохозяйственной и пищевой продукции. Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov) По словам Синегубова, 11 человек получили ранения разной степени, среди которых семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 35 до 68 лет. 47-летняя женщина погибла.