Авиаудар по Харькову: в ОВА показали фото последствий
Российские оккупанты сегодня, 27 мая, ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. "Прилеты" были в Холодногорском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
Он отметил, что россияне ударили бомбами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, которые специализируются на сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov)
По словам Синегубова, 11 человек получили ранения разной степени, среди которых семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 35 до 68 лет.
47-летняя женщина погибла.
Обстрел Харькова
Напомним, сегодня, 27 мая, около 16:00 в Харькове прозвучали взрывы. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что враг ударил по промзоне в Холодногорском районе.
Изначально было известно о четверых пострадавших, но их число увеличилось до 11.
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