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Авиаудар по Харькову: в ОВА показали фото последствий

Харьков, Понедельник 27 мая 2024 20:28
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Авиаудар по Харькову: в ОВА показали фото последствий Фото: россияне ударили по Харькову авиабомбами (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 мая, ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. "Прилеты" были в Холодногорском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что россияне ударили бомбами УМПБ Д-30 по двум предприятиям, которые специализируются на сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Фото: последствия удара по Харькову (t.me/synegubov)

По словам Синегубова, 11 человек получили ранения разной степени, среди которых семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 35 до 68 лет.

47-летняя женщина погибла.

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня, 27 мая, около 16:00 в Харькове прозвучали взрывы. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что враг ударил по промзоне в Холодногорском районе.

Изначально было известно о четверых пострадавших, но их число увеличилось до 11.

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