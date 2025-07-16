Авіаудар по Добропіллю: двоє загиблих, десятки поранених, під завалами є люди

За попередніми даними, внаслідок удару відомо про 2 загиблих та 14 поранених. Водночас у прокуратурі Донецької області уточнили, що постраждалих нараз - 17 осіб.

"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно - по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", - написав Філашкін.

Наразі відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів внаслідок обстрілу.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди - пошук уцілілих триває.

"Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада. Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього", - зауважив він.

Удар по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.

Також 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.