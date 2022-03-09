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Авиаудар по частным домам под Житомиром: жертв стало больше

Автор: Светлана Мащенко

После авиаудара по городу Малин Житомирской области вечером 8 марта стало известно о еще одном погибшем. Спасатели достали тело мужчины из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, 9 марта во время проведения поисково-спасательных работ специалисты ГСЧС достали из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины.

Сейчас известно уже о шести погибших. Среди них трое детей.

Спасатели совместно с волонтерами продолжают работы по разбору завалов.

Напомним, что кроме Малина враг бомбил 8 марта и сам Житомир. Там полностью разрушено общежитие, а также поврежден завод Изоват (ТМ "IZOVAT").

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