Авиаудар по частным домам в Житомире. Кадры разрушений

В Житомире, в четверг, 10 марта, войска РФ нанесли авиаудар по частному сектору города.
РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНИАН.
Уже 16-й день Украина защищается от российских оккупантов. За это время враг убил больше мирных граждан, чем погибло в боях военных.
Несколько дней подряд войска РФ наносят авиаудары по жилым кварталам Житомира.
В результате бомбардировок частного сектора в Житомире, 10 марта, повреждены жилые дома, частный сектор.
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