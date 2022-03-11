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Авіаудар по приватних будинках у Житомирі. Кадри руйнувань

Автор: RBC.UA

У Житомирі, в четвер, 10 березня, війська РФ завдали авіаудару по приватному сектору міста.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів УНІАН.

Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів. За цей час ворог вбив більше мирних громадян, ніж загинуло в боях військових.

Наслідки бомбардувань приватного сектору в Житомирі (фото: УНІАН)

Кілька днів поспіль війська РФ наносять авіаудари по житлових кварталах Житомира.

Наслідки бомбардувань приватного сектору в Житомирі (фото: УНІАН)

В результаті бомбардувань приватного сектора в Житомирі, 10 березня, пошкоджені житлові будинки, приватний сектор.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 16-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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