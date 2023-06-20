UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіаційна коаліція розпочала функціонування, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Коаліція кран-союзників, які пообіцяли надати Україні винищувачі, вже фактично розпочала своє функціонування.

Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

За його словами, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфрастукрутури.

Винищувачі для України

Приблизно місяць тому країни-партнери активізували обговорення щодо передачі Україні винищувачів F-16 та інших літаків аналоогічного класу. Під час одного з останніх "Рамштайнів" Данія та Нідерланди озвучили готовність бути лідерами у цьому питанні.

Союзники зазначають, що передача літаків буде можлива лише після навчання пілотів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що воно вже почалось.

За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаF-16МЗС України