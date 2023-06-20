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Авиационная коалиция приступила к функционированию, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Коалиция кран-союзников, пообещавших предоставить Украине истребители, уже фактически начала свое функционирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры.

Истребители для Украины

Около месяца назад страны-партнеры активизировали обсуждение передачи Украины истребителей F-16 и других самолетов аналогического класса. В одном из последних "Рамштайнов" Дания и Нидерланды озвучили готовность быть лидерами в этом вопросе.

Союзники отмечают, что передача самолетов возможна только после обучения пилотов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оно уже началось.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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Дмитрий КулебаF-16МИД Украины