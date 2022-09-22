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Авіація ЗСУ завдала групових ударів по окупантам: знищено позиції ППО та техніка

Фото: авіація ЗСУ завдала групових ударів по окупантам (armyinform)
Автор: Руслан Гаращенко

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужних ударів по позиціях ворога. Зокрема, знищено десяток позицій ППО окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер".

Нагадаємо, українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.

Зокрема, ЗСУ знищили два командні та два пункти управління російських окупантів на півдні.

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