Авіація ЗСУ завдала групових ударів по окупантам: знищено позиції ППО та техніка

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужних ударів по позиціях ворога. Зокрема, знищено десяток позицій ППО окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.
чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер".
Нагадаємо, українські захисники минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 510 військовослужбовців.
Зокрема, ЗСУ знищили два командні та два пункти управління російських окупантів на півдні.
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