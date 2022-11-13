Авіація ЗСУ на півдні потужно вдарила по районах розгортання сил ворога

Українські військові продовжують контроювати ситуацію у Таврійській операційній зоні. ЗСУ протягом дня 12 листопада знищили десятки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що з метою придушення вогню ворожої артилерії наша авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.
Своєю чергою ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ здійснювали вогневий вплив по позиціях і районах зосередження живої сили, техніки та озброєння росіян на лівому березі Дніпра.
"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки. Решта втрат РФ дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.
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