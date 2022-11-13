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Авіація ЗСУ на півдні потужно вдарила по районах розгортання сил ворога

Фото: Авіація ЗСУ на півдні вдарила по районах розгортання сил ворога (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контроювати ситуацію у Таврійській операційній зоні. ЗСУ протягом дня 12 листопада знищили десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що з метою придушення вогню ворожої артилерії наша авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Своєю чергою ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ здійснювали вогневий вплив по позиціях і районах зосередження живої сили, техніки та озброєння росіян на лівому березі Дніпра.

"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки. Решта втрат РФ дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

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